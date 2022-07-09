Московский «Спартак» упустил победу в Суперкубке России

09 июля 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

«Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 4:0 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московский футбольный клуб «Спартак» упустил победу в Суперкубке России. Петербургский «Зенит» одержал победу со счетом 4:0. «Зенит» победил «Спартак» и в третий раз подряд стал обладателей Суперкубка России по футболу, передает Sport24 . Петербуржцы не оставили шанса москвичам, забив в их ворота четыре мяча. Счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев на 29 минуте, затем спустя пять минут Малком удвоил преимущество петербуржцев. В начале второго тайма отличились Вендел и Матео Кассьера. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы паспортов болельщиков. Инициатива вступила в силу 1 июня. В Госдуме РФ предполагают, что новая система сделает футбольные матчи более безопасными. Для получения Fan ID фанатам необходимо заполнить анкету и загрузить свою фотографию на «Госуслугах». Удостоверение болельщика необходимо предъявлять на входе всем посетителям стадиона в виде QR-кода. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Московский футбольный клуб «Спартак» упустил победу в Суперкубке России. Петербургский «Зенит» одержал победу со счетом 4:0. «Зенит» победил «Спартак» и в третий раз подряд стал обладателей Суперкубка России по футболу, передает Sport24. Петербуржцы не оставили шанса москвичам, забив в их ворота четыре мяча. Счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев на 29 минуте, затем спустя пять минут Малком удвоил преимущество петербуржцев. В начале второго тайма отличились Вендел и Матео Кассьера. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы паспортов болельщиков. Инициатива вступила в силу 1 июня. В Госдуме РФ предполагают, что новая система сделает футбольные матчи более безопасными. Для получения Fan ID фанатам необходимо заполнить анкету и загрузить свою фотографию на «Госуслугах». Удостоверение болельщика необходимо предъявлять на входе всем посетителям стадиона в виде QR-кода.