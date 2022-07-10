Тюменские власти увидели плюсы в снижении темпов производства

В Тюменской области стали производить на тысячи тонн меньше молока и куриного мяса Фото: Анна Майорова © URA.RU

За период с января по май текущего года в Тюменской области снизился индекс промышленного производства, в том числе — по некоторым видам продуктов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. Однако власти региона обратили внимание жителей на позитивные результаты, а не на недобор более 15 тысяч тонн куриного мяса и молока.

«Период: январь — май 2022 года. Индекс промышленного производства: 97,1% к аналогичному периоду 2021 года», — такие данные сообщили URA.RU в Тюменьстате.

К примеру, за период с января по май текущего года в Тюменской области произвели меньше куриного мяса и молока. Недобор показателей составляет более 15 тысяч тонн: на 2 656,5 и 13 043,6 тонн соответственно. Снижение составило 13,5% и 21,1%.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги промышленного производства за указанный период, предпочел обратить внимание на положительные, нежели негативные результаты. О росте по отдельным позициям он рассказал в своем telegram-канале.

«Тюменские предприятия наращивают производство важнейших продуктов питания. За пять месяцев в регионе произведено почти 13 тысяч тонн мяса (крупного рогатого скота — прим. URA.RU), примерно на 5% больше, чем в прошлом году за это же время. Растут объемы у производителей кисломолочной продукции, сыроваров, мукомолов и пекарей», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что за 2021 год несколько важных показателей развития сферы животноводства в Тюменской области продемонстрировали спад. В частности, в регионе не смогли достигнуть прежних показателей по производству яиц, численности крупного рогатого скота, птицы, коз и овец.

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