Тюменские власти отчитались об убытках в сельском хозяйстве

В области стало меньше овец, коз, птицы и коров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Несколько важных показателей развития сферы животноводства в Тюменской области за 2021 год продемонстрировали спад. Об этом говорится в отчете правительства региона, который имеется в распоряжении URA.RU. В области не смогли достигнуть прежних показателей по таким разделам, как производство яиц, численность крупного рогатого скота, птицы, коз и овец.

«В 2021 году в хозяйствах всех категорий производство яйца сократилось на 10,6% по отношению к уровню прошлого года, в сельхозорганизациях — на 11,3%. Поголовье птицы уменьшилось на 17,1% и 19,5% соответственно», — говорится в отчете правительства Тюменской области о развитии сферы животноводства.

Спад также зафиксирован в числе поголовья крупного рогатого скота — на 2,1% и 0,7%, коров — 2,9% и 1,6%, овец и коз — сокращение на 5,2%. Есть и сферы, где область показала лучший результат, нежели в 2020-м: производство скота и птицы на убой (+20,8% и +21,9% соответственно), свиней стало больше на 1,1% и 2,2%, а продуктивность коров выросла на 6,7%.

Самые значительные снижения — по яйцам и птице, власти связывают с карантином и уничтожением поголовья на птицефабрике «Боровской». В октябре 2021 года там был обнаружен очаг птичьего гриппа.

Как ранее писало URA.RU, на помощь предприятию было решено выделить более миллиарда рублей из бюджета области. На эти деньги закупят 600 000 кур (уже приобретено порядка 200 тысяч) и более 2 млн инкубационных яиц. Поголовье планируют восстановить до конца года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам