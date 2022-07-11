11 июля 2022

Тюменка засудила пекарню за увечье, но осталась недовольна

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, к чаю, сдоба, еда, выпечка, сладкая булочка, хлебобулочная продукция
Отправившись за выпечкой, женщина упала и повредила бедро Фото:

Жительница Тюмени упала на крыльце пекарни и получила травму тазобедренного сустава, за что взыскала с компании 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Решением суда женщина осталась недовольна и подала апелляцию.

«Суд частично удовлетворил исковые требования тюменки к ООО „Добрый пекарь“ и взыскал с предприятия 200 тысяч рублей. 20 июля 2021 года женщина пошла в магазин. В это время строители ремонтировали крыльцо входной группы. Поднимаясь по лестнице, дама споткнулась и упала, что привело к серьезной травме тазобедренного сустава», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Женщина споткнулась об арматуру, которую обнажили после снятия с крыльца плитки. Скорую помощь для тюменки вызвали свидетели и сотрудники пекарни.

Согласно карточке судебного дела, решение обжаловалось уже трижды. Два раза вердиктом был недоволен ответчик, а в последний раз — истец. Требования женщины суд удовлетворил частично, поэтому она подала апелляцию. Результат ее рассмотрения пока неизвестен.

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Жительница Тюмени упала на крыльце пекарни и получила травму тазобедренного сустава, за что взыскала с компании 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Решением суда женщина осталась недовольна и подала апелляцию. «Суд частично удовлетворил исковые требования тюменки к ООО „Добрый пекарь“ и взыскал с предприятия 200 тысяч рублей. 20 июля 2021 года женщина пошла в магазин. В это время строители ремонтировали крыльцо входной группы. Поднимаясь по лестнице, дама споткнулась и упала, что привело к серьезной травме тазобедренного сустава», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Женщина споткнулась об арматуру, которую обнажили после снятия с крыльца плитки. Скорую помощь для тюменки вызвали свидетели и сотрудники пекарни. Согласно карточке судебного дела, решение обжаловалось уже трижды. Два раза вердиктом был недоволен ответчик, а в последний раз — истец. Требования женщины суд удовлетворил частично, поэтому она подала апелляцию. Результат ее рассмотрения пока неизвестен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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