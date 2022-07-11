Тюменка засудила пекарню за увечье, но осталась недовольна

Отправившись за выпечкой, женщина упала и повредила бедро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Тюмени упала на крыльце пекарни и получила травму тазобедренного сустава, за что взыскала с компании 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Решением суда женщина осталась недовольна и подала апелляцию.

«Суд частично удовлетворил исковые требования тюменки к ООО „Добрый пекарь“ и взыскал с предприятия 200 тысяч рублей. 20 июля 2021 года женщина пошла в магазин. В это время строители ремонтировали крыльцо входной группы. Поднимаясь по лестнице, дама споткнулась и упала, что привело к серьезной травме тазобедренного сустава», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Женщина споткнулась об арматуру, которую обнажили после снятия с крыльца плитки. Скорую помощь для тюменки вызвали свидетели и сотрудники пекарни.

Согласно карточке судебного дела, решение обжаловалось уже трижды. Два раза вердиктом был недоволен ответчик, а в последний раз — истец. Требования женщины суд удовлетворил частично, поэтому она подала апелляцию. Результат ее рассмотрения пока неизвестен.