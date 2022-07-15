В микрорайоне «Преображенский» перевернулся КАМАЗ (архивное фото)
В Тюмени в микрорайоне «Преображенский» КАМАЗ съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Преображенский». Аккуратно, лужа, что аж КАМАЗ снесло», — выложил пост местный житель в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.
На фотографии видно, что грузовая машина лежит на боку в кювете. Возле машины столпилось несколько человек.
Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень—Салаирка погиб водитель молоковоза. Его «Газель» опрокинулась в кювет.
В Тюмени перевернулся КАМАЗ
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