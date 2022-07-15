15 июля 2022

В жилом микрорайоне Тюмени перевернулся КАМАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, камаз, атп
В микрорайоне «Преображенский» перевернулся КАМАЗ (архивное фото) Фото:

В Тюмени в микрорайоне «Преображенский» КАМАЗ съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Преображенский». Аккуратно, лужа, что аж КАМАЗ снесло», — выложил пост местный житель в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

На фотографии видно, что грузовая машина лежит на боку в кювете. Возле машины столпилось несколько человек.

Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень—Салаирка погиб водитель молоковоза. Его «Газель» опрокинулась в кювет.

В Тюмени перевернулся КАМАЗ
Фото:

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В Тюмени в микрорайоне «Преображенский» КАМАЗ съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Преображенский». Аккуратно, лужа, что аж КАМАЗ снесло», — выложил пост местный житель в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. На фотографии видно, что грузовая машина лежит на боку в кювете. Возле машины столпилось несколько человек. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень—Салаирка погиб водитель молоковоза. Его «Газель» опрокинулась в кювет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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