В микрорайоне «Преображенский» перевернулся КАМАЗ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне «Преображенский» КАМАЗ съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Преображенский». Аккуратно, лужа, что аж КАМАЗ снесло», — выложил пост местный житель в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

На фотографии видно, что грузовая машина лежит на боку в кювете. Возле машины столпилось несколько человек.

Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень—Салаирка погиб водитель молоковоза. Его «Газель» опрокинулась в кювет.

В Тюмени перевернулся КАМАЗ Фото: группа «АВТО Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте»