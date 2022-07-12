12 июля 2022

Жителей Нового Уренгоя предупредили о проблемах с интернетом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, коммуникации, люк, связь, сети, открытый люк, люк связи, телефонный кабель
14 и 15 июля в Новом Уренгое могут быть проблемы со связью из-за плановых работ Фото:

Из-за плановых работ по перекладке сетей в 14 и 15 июля в Новом Уренгое могут наблюдаться перебои в работе Интернета и кабельного вещания из-за плановых работ по перекладке сетей. Такую информацию опубликовали представители городской администрации в социальных сетях.

«В связи с плановыми работами по перекладке сетей в ближайшие дни возможны перебои в работе Интернета и кабельного вещания: 14 июля с 0 часов до 4 часов утра — для абонентов «Мегафон» и «Нетбайнет»; 15 июля с 0 часов до 4 часов утра — для абонентов «Сигма-КТВ», — написали в официальной группе мэрии Нового Уренгоя во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Губкинском не осталось участков, которые подключены к сети «медным» интернетом. Город полностью перевели на оптико-волоконные каналы связи.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Из-за плановых работ по перекладке сетей в 14 и 15 июля в Новом Уренгое могут наблюдаться перебои в работе Интернета и кабельного вещания из-за плановых работ по перекладке сетей. Такую информацию опубликовали представители городской администрации в социальных сетях. «В связи с плановыми работами по перекладке сетей в ближайшие дни возможны перебои в работе Интернета и кабельного вещания: 14 июля с 0 часов до 4 часов утра — для абонентов «Мегафон» и «Нетбайнет»; 15 июля с 0 часов до 4 часов утра — для абонентов «Сигма-КТВ», — написали в официальной группе мэрии Нового Уренгоя во «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Губкинском не осталось участков, которые подключены к сети «медным» интернетом. Город полностью перевели на оптико-волоконные каналы связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...