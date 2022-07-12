Жителей Нового Уренгоя предупредили о проблемах с интернетом

13 июля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

14 и 15 июля в Новом Уренгое могут быть проблемы со связью из-за плановых работ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за плановых работ по перекладке сетей в 14 и 15 июля в Новом Уренгое могут наблюдаться перебои в работе Интернета и кабельного вещания из-за плановых работ по перекладке сетей. Такую информацию опубликовали представители городской администрации в социальных сетях. «В связи с плановыми работами по перекладке сетей в ближайшие дни возможны перебои в работе Интернета и кабельного вещания: 14 июля с 0 часов до 4 часов утра — для абонентов «Мегафон» и «Нетбайнет»; 15 июля с 0 часов до 4 часов утра — для абонентов «Сигма-КТВ», — написали в официальной группе мэрии Нового Уренгоя во «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Губкинском не осталось участков, которые подключены к сети «медным» интернетом. Город полностью перевели на оптико-волоконные каналы связи.

Из-за плановых работ по перекладке сетей в 14 и 15 июля в Новом Уренгое могут наблюдаться перебои в работе Интернета и кабельного вещания из-за плановых работ по перекладке сетей. Такую информацию опубликовали представители городской администрации в социальных сетях. «В связи с плановыми работами по перекладке сетей в ближайшие дни возможны перебои в работе Интернета и кабельного вещания: 14 июля с 0 часов до 4 часов утра — для абонентов «Мегафон» и «Нетбайнет»; 15 июля с 0 часов до 4 часов утра — для абонентов «Сигма-КТВ», — написали в официальной группе мэрии Нового Уренгоя во «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Губкинском не осталось участков, которые подключены к сети «медным» интернетом. Город полностью перевели на оптико-волоконные каналы связи.