05 мая 2022
04 мая 2022

В ЯНАО отказались от «медного» интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском перешли на оптоволоконную связь Фото:

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от услуг интернета и телефонной связи по медным коммуникациям. Информация об этом появилась на личной странице «ВКонтакте» главы города Андрея Гаранина.

«Я сейчас отключу последнюю телефонную линию, которая предоставляет услуги интернета и связи по медным проводам. С сегодняшнего дня весь город будет полностью работать по оптико-волоконным каналам связи», — рассказал глава Губкинского.

Оптико-волоконные кабели обеспечивают более высокую скорость интернета при меньших размерах. Медные провода были придуманы в 1881 году.

В Ямало-Ненецком автономном округе без интернета находятся 23 населенных пункта. Властям региона цифровизация на Ямале обойдется по цене Багамских островов

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В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от услуг интернета и телефонной связи по медным коммуникациям. Информация об этом появилась на личной странице «ВКонтакте» главы города Андрея Гаранина. «Я сейчас отключу последнюю телефонную линию, которая предоставляет услуги интернета и связи по медным проводам. С сегодняшнего дня весь город будет полностью работать по оптико-волоконным каналам связи», — рассказал глава Губкинского. Оптико-волоконные кабели обеспечивают более высокую скорость интернета при меньших размерах. Медные провода были придуманы в 1881 году. В Ямало-Ненецком автономном округе без интернета находятся 23 населенных пункта. Властям региона цифровизация на Ямале обойдется по цене Багамских островов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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