В ЯНАО отказались от «медного» интернета

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от услуг интернета и телефонной связи по медным коммуникациям. Информация об этом появилась на личной странице «ВКонтакте» главы города Андрея Гаранина.
«Я сейчас отключу последнюю телефонную линию, которая предоставляет услуги интернета и связи по медным проводам. С сегодняшнего дня весь город будет полностью работать по оптико-волоконным каналам связи», — рассказал глава Губкинского.
Оптико-волоконные кабели обеспечивают более высокую скорость интернета при меньших размерах. Медные провода были придуманы в 1881 году.
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В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от услуг интернета и телефонной связи по медным коммуникациям. Информация об этом появилась на личной странице «ВКонтакте» главы города Андрея Гаранина. «Я сейчас отключу последнюю телефонную линию, которая предоставляет услуги интернета и связи по медным проводам. С сегодняшнего дня весь город будет полностью работать по оптико-волоконным каналам связи», — рассказал глава Губкинского. Оптико-волоконные кабели обеспечивают более высокую скорость интернета при меньших размерах. Медные провода были придуманы в 1881 году. В Ямало-Ненецком автономном округе без интернета находятся 23 населенных пункта. Властям региона цифровизация на Ямале обойдется по цене Багамских островов