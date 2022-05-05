В ЯНАО отказались от «медного» интернета

В Губкинском перешли на оптоволоконную связь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от услуг интернета и телефонной связи по медным коммуникациям. Информация об этом появилась на личной странице «ВКонтакте» главы города Андрея Гаранина.

«Я сейчас отключу последнюю телефонную линию, которая предоставляет услуги интернета и связи по медным проводам. С сегодняшнего дня весь город будет полностью работать по оптико-волоконным каналам связи», — рассказал глава Губкинского.

Оптико-волоконные кабели обеспечивают более высокую скорость интернета при меньших размерах. Медные провода были придуманы в 1881 году.

В Ямало-Ненецком автономном округе без интернета находятся 23 населенных пункта. Властям региона цифровизация на Ямале обойдется по цене Багамских островов