Ганчев рассказал о создании буферной зоны в Харьковской области

Глава администрации Ганчев: буферная зона под Харьковом создана еще в 2024 году
ВС РФ ведут позиционные бои под Волчанском
ВС РФ ведут позиционные бои под Волчанском Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Буферная зона на волчанском направлении в Харьковской области была создана еще в 2024 году. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Сейчас перед российскими силами стоит задача удержания этих позиций. Слова Ганчева передает ТАСС. Ранее он сообщил, что ВС РФ сохраняют позиции под Волчанском, там идут позиционные бои.

Президент России Владимир Путин заявил о создании буферной зоны вдоль российской границы для обеспечения ее безопасности от украинских атак. Эксперты сообщали, что она может составить от 30 до 120 километров вглубь Украины.

