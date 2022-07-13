Молодой курганец одним ударом убил взрослого мужчину

Чтобы убить оппонента 17-летнему злоумышленнику из Кургана потребовался всего один удар кулаком. Информация опубликована на сайте СУ СКРФ по Курганской области.
«Вечером 5 июля текущего года обвиняемый распивал спиртное во дворе микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе произошедшей ссоры с малознакомым мужчиной, действуя умышленно, обвиняемый нанес ему один удар кулаком в лицо. Мужчина впоследствии скончался», — написано на сайте ведомства.
Официальная причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время молодому курганцу предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
О жителе ЯНАО, который убил вахтовика из Кургана, URA.RU сообщало ранее. От полученных телесных повреждений в ходе драки мужчина скончался на месте.
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Чтобы убить оппонента 17-летнему злоумышленнику из Кургана потребовался всего один удар кулаком. Информация опубликована на сайте СУ СКРФ по Курганской области. «Вечером 5 июля текущего года обвиняемый распивал спиртное во дворе микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе произошедшей ссоры с малознакомым мужчиной, действуя умышленно, обвиняемый нанес ему один удар кулаком в лицо. Мужчина впоследствии скончался», — написано на сайте ведомства. Официальная причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время молодому курганцу предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. О жителе ЯНАО, который убил вахтовика из Кургана, URA.RU сообщало ранее. От полученных телесных повреждений в ходе драки мужчина скончался на месте.