Молодой курганец одним ударом убил взрослого мужчину

Подросток обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы убить оппонента 17-летнему злоумышленнику из Кургана потребовался всего один удар кулаком. Информация опубликована на сайте СУ СКРФ по Курганской области.

«Вечером 5 июля текущего года обвиняемый распивал спиртное во дворе микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе произошедшей ссоры с малознакомым мужчиной, действуя умышленно, обвиняемый нанес ему один удар кулаком в лицо. Мужчина впоследствии скончался», — написано на сайте ведомства.

Официальная причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время молодому курганцу предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

О жителе ЯНАО, который убил вахтовика из Кургана, URA.RU сообщало ранее. От полученных телесных повреждений в ходе драки мужчина скончался на месте.