13 июля 2022

Молодой курганец одним ударом убил взрослого мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу эксзамгубернатора Ванюкову Роману. Курган, решетка, судебное заседание, полиция, суд, арестант, вынесение приговора, полицейская дубинка, арест, наручники, задержание
Подросток обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (архивное фото) Фото:

Чтобы убить оппонента 17-летнему злоумышленнику из Кургана потребовался всего один удар кулаком. Информация опубликована на сайте СУ СКРФ по Курганской области.

«Вечером 5 июля текущего года обвиняемый распивал спиртное во дворе микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе произошедшей ссоры с малознакомым мужчиной, действуя умышленно, обвиняемый нанес ему один удар кулаком в лицо. Мужчина впоследствии скончался», — написано на сайте ведомства.

Официальная причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время молодому курганцу предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

О жителе ЯНАО, который убил вахтовика из Кургана, URA.RU сообщало ранее. От полученных телесных повреждений в ходе драки мужчина скончался на месте.

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Чтобы убить оппонента 17-летнему злоумышленнику из Кургана потребовался всего один удар кулаком. Информация опубликована на сайте СУ СКРФ по Курганской области. «Вечером 5 июля текущего года обвиняемый распивал спиртное во дворе микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе произошедшей ссоры с малознакомым мужчиной, действуя умышленно, обвиняемый нанес ему один удар кулаком в лицо. Мужчина впоследствии скончался», — написано на сайте ведомства. Официальная причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время молодому курганцу предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. О жителе ЯНАО, который убил вахтовика из Кургана, URA.RU сообщало ранее. От полученных телесных повреждений в ходе драки мужчина скончался на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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