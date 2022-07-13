В NASA заявили, что рассчитывают на сотрудничество с Россией

14 июля 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

США и Россия близки к заключению соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявила замруководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге, посвященному запуску грузового корабля Cargo Dragon к станции. «Мы надеемся, что мы близки к завершению подписанию соглашения, оно на последних стадиях рассмотрения со стороны NASA и „Роскосмоса“», — заявила Дана Вайгл, передает «Интерфакс». Она отметила, что американский астронавт Фрэнк Рубио продолжает тренировки в России, как и российская космонавтка Анна Кикина тренируется в США. По ее словам, соглашение с «Роскосмосом» будет подписано до 24 июля. Вайгл подчеркнула, что управление NASA надеется на согласие российской госкорпорации на сотрудничество. Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приказал российскому экипажу на МКС прекратить работу с Европой. Это решение стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс». Также в апреле ЕКА прекратило сотрудничать с Россией по лунным программам. Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества. Также он сообщал, что США и РФ обсуждают перекрестные полеты на МКС. В NASA обвинили РФ в использовании космоса для поддержки спецоперации на Украине.