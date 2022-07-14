14 июля 2022

США призвали американцев покинуть Украину

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Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан США покинуть страну. Подобное решение представители дипмиссии обосновали «соображениями безопасности».

«Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», — приводит заявление американского посольства ТАСС. В диппредставительстве также предостерегли соотечественников от присоединения к «крупным скоплениям людей» и участия в «организованных мероприятиях».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита населения Донбасса от геноцида. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские войска ликвидируют только военные объекты, избегая ударов по гражданской и инфраструктуре.

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Американское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан США покинуть страну. Подобное решение представители дипмиссии обосновали «соображениями безопасности». «Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», — приводит заявление американского посольства ТАСС. В диппредставительстве также предостерегли соотечественников от присоединения к «крупным скоплениям людей» и участия в «организованных мероприятиях». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита населения Донбасса от геноцида. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские войска ликвидируют только военные объекты, избегая ударов по гражданской и инфраструктуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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