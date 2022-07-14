Уникальный вездеход для ОМОНа производят на «Курганмашзаводе» (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На курганском оборонном заводе производят уникальный плавающий вездеход ТМ-140, предназначенный для ОМОНа. Специальная техника способна перемещаться в условиях полного бездорожья, в том числе по болотам и воде. Видео с мастер-классом появилось в telegram-канале ПАО «Курганмашзавод».

«Мы знаем, что вам нравятся такие видео. Без лишних слов, просто посмотрите как эксплуатируется вездеход ТМ-140, предназначенный для ОМОНа», — говорится в сообщении под видео.

Гусеничный плавающий вездеход ТМ140 не имеет аналогов и создан специально для транспортировки грузов и пассажиров в труднопроходимых условиях. Снегоболотоход способен перемещаться по шоссе со скоростью 45 километров в час. Водные преграды преодолевает вплавь со скоростью 4 километра в час. Длина вездехода почти 8 метров, ширина чуть более трех метров. Вместимость кабины до семи человек.

Ранее URA.RU писало, что тест-драйв вездехода военного завода Кургана показали на НТВ. Мероприятие прошло в рамках проекта по развитию промышленного туризма в России. Также сообщалось, что технику «Курганмашзавода» отправили в Донбасс. В рамках соглашения с Ямалом в город Волноваха Донецкой Народной республики передали мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ.