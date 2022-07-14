Экс-начальник приставов курганского города покрывала долги мужа

За превышение служебных полномочий суд назнаил женщине штраф в 120 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшая начальница отдела судебных приставов в Шатровском районе Курганской области покрывала коллегу и мужа от уплаты штрафов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Бывший начальник отдела судебных приставов Шатровского района в период с 11 сентября 2017 г. по 7 февраля 2018 г. незаконно использовала служебные полномочия. Из корыстных целей женщина помогла мужу вернуть взысканные с его банковского счета деньги в размере 10 517 рублей, освободив его от уплаты налогов, ранее взысканных по решению суда», — говорится в сообщении.

В том числе, желая помочь коллеге, экс-пристав не возбуждала исполнительное производство против него в течение пяти месяцев. С сотрудника требовалось взыскать штраф в размере 30 тысяч рублей.

По данным ведомства, женщина создала официальное постановление от судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства. В документе она указала ложные данные о погашении задолженности перед налоговой.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в кургане бывшего пристава обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. По данным следствия, мужчина вносил ложные сведения об окончании исполнительного производства. Следователи завершили расследование уголовного дела.