Экс-начальник приставов курганского города покрывала долги мужа

Бывшая начальница отдела судебных приставов в Шатровском районе Курганской области покрывала коллегу и мужа от уплаты штрафов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
«Бывший начальник отдела судебных приставов Шатровского района в период с 11 сентября 2017 г. по 7 февраля 2018 г. незаконно использовала служебные полномочия. Из корыстных целей женщина помогла мужу вернуть взысканные с его банковского счета деньги в размере 10 517 рублей, освободив его от уплаты налогов, ранее взысканных по решению суда», — говорится в сообщении.
В том числе, желая помочь коллеге, экс-пристав не возбуждала исполнительное производство против него в течение пяти месяцев. С сотрудника требовалось взыскать штраф в размере 30 тысяч рублей.
По данным ведомства, женщина создала официальное постановление от судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства. В документе она указала ложные данные о погашении задолженности перед налоговой.
Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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Бывшая начальница отдела судебных приставов в Шатровском районе Курганской области покрывала коллегу и мужа от уплаты штрафов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «Бывший начальник отдела судебных приставов Шатровского района в период с 11 сентября 2017 г. по 7 февраля 2018 г. незаконно использовала служебные полномочия. Из корыстных целей женщина помогла мужу вернуть взысканные с его банковского счета деньги в размере 10 517 рублей, освободив его от уплаты налогов, ранее взысканных по решению суда», — говорится в сообщении. В том числе, желая помочь коллеге, экс-пристав не возбуждала исполнительное производство против него в течение пяти месяцев. С сотрудника требовалось взыскать штраф в размере 30 тысяч рублей. По данным ведомства, женщина создала официальное постановление от судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства. В документе она указала ложные данные о погашении задолженности перед налоговой. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в кургане бывшего пристава обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. По данным следствия, мужчина вносил ложные сведения об окончании исполнительного производства. Следователи завершили расследование уголовного дела.