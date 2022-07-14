Федералы заставят регионы брать пример с Тюменской области

Инициатором проекта-победителя стала советник губернатора Ольга Езикеева Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Практика Тюменской области по взаимодействию с бизнесом признана лучшей в стране, из-за чего Минэкономразвития РФ растиражирует ее на все субъекты страны. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Тюменская область стала победителем ежегодной премии Министерства экономического развития России „Мой бизнес“, с проектом „Капитаны бизнеса. Развитие территорий“. Министерство планирует тиражировать тюменскую практику в регионах страны», — сообщили URA.RU в инфоцентре правительства области.

Там добавили, что инициатором проекта выступила советник губернатора, президент Торгово-промышленной палаты области Ольга Езикеева. Благодаря ему возникло более 650 идей, которые помогают развивать муниципалитеты региона, производства и туризм.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла второе место среди регионов России по кассовому исполнению национальных проектов. За движением этого показателя следит президент России Владимир Путин.