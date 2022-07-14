Тюменская область вошла в топ рейтинга, за которым следит Путин

Тюменская область вошла в число лучших по эффективности трат средств на нацпроекты Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Тюменская область заняла второе место среди регионов России по кассовому исполнению национальных проектов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона. Вопрос эффективного освоения средств находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина.

«Тюменская область заняла второе место среди субъектов РФ по кассовому исполнению национальных проектов. По состоянию на 1 июля исполнение в регионе достигло 53,1%», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУС ТО,

Первое место рейтинга досталось Ненецкому автономному округу, с показателем в 68,5%. На третьей позиции Крым — 52%.

Кассовое исполнение — это то, как регионы осваивают средства, выделенные на нацпроекты из федерального бюджета. Чем выше процент, тем эффективнее субъекты реализуют необходимые мероприятия. Как отметили в ГУС, данная работа находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». К изначальной смете добавили 755 млн рублей.