Тюменская область вошла в топ рейтинга, за которым следит Путин

Тюменская область заняла второе место среди регионов России по кассовому исполнению национальных проектов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона. Вопрос эффективного освоения средств находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина.
«Тюменская область заняла второе место среди субъектов РФ по кассовому исполнению национальных проектов. По состоянию на 1 июля исполнение в регионе достигло 53,1%», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУС ТО,
Первое место рейтинга досталось Ненецкому автономному округу, с показателем в 68,5%. На третьей позиции Крым — 52%.
Кассовое исполнение — это то, как регионы осваивают средства, выделенные на нацпроекты из федерального бюджета. Чем выше процент, тем эффективнее субъекты реализуют необходимые мероприятия. Как отметили в ГУС, данная работа находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина.
Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». К изначальной смете добавили 755 млн рублей.
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Тюменская область заняла второе место среди регионов России по кассовому исполнению национальных проектов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона. Вопрос эффективного освоения средств находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина. «Тюменская область заняла второе место среди субъектов РФ по кассовому исполнению национальных проектов. По состоянию на 1 июля исполнение в регионе достигло 53,1%», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУС ТО, Первое место рейтинга досталось Ненецкому автономному округу, с показателем в 68,5%. На третьей позиции Крым — 52%. Кассовое исполнение — это то, как регионы осваивают средства, выделенные на нацпроекты из федерального бюджета. Чем выше процент, тем эффективнее субъекты реализуют необходимые мероприятия. Как отметили в ГУС, данная работа находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». К изначальной смете добавили 755 млн рублей.