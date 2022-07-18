Глава МИД Китая: Пекин примет участие в конфликте на Украине

Китай примет участие в украинском конфликте, оказывая содействие мирным переговорам, заявил Ван И Фото: Pixabay

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Китай не будет «подливать масло в огонь» украинского конфликта, но намерен содействовать продвижению мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Китай не является стороной украинского кризиса, но и мы не собираемся сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масло в огонь. <…> В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности. <…> [Пекин намерен] содействовать продвижению мирных переговоров», — передает слова Ван И пресс-служба МИД КНР.

Также министр отметил, что украинский конфликт нанес серьезный урон не только Европе, но и мировой экономике. «Уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают серьезного изучения всеми сторонами», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Ван И призвал страны Евросоюза действовать реалистично в конфликте на Украине. В Китае назвали два главных козыря России против санкций Запада. Тем временем в США предупредили КНР о серьезной ошибке из-за поддержки России.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Некоторые страны Запада убеждают Украину уступить часть территорий, заявлял депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер. Территориальные потери Киева ради мира с Россией допускали и в НАТО. При этом чиновники Белого дома сомневаются, что Украина сможет вернуть территории, освобожденные ВС РФ в ходе спецоперации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!