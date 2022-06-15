The Guardian: США предупредили Китай о серьезной ошибке из-за РФ

16 июня 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Поддержка России может стать серьезной ошибкой для Китая и других стран, из-за которой они окажутся «не на той стороне истории». Об этом заявил представитель госдепартамента США британской газете The Guardian. «Народы, которые встанут на сторону России, неизбежно окажутся не на той стороне истории», — заявил представитель госдепа. Он отметил, что США обеспокоены союзом Пекина и Москвы, но считают, что Китай «уже сделал свой выбор». Ранее сообщалось, что президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Главы государств подтвердили готовность взаимно поддерживать друг друга в различных многосторонних форматах, передает RT. Тем не менее Китай не оказывал материальной помощи РФ на фоне спецоперации на Украине, заявлял глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ. Издание Business Insider считает, что Россия не ощутила санкционного давления Запада из-за поддержки Китая и Индии. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин.