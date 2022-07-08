Китай призвал ЕС действовать реалистично в конфликте на Украине

08 июля 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Китай указал Европе на то, как следует урегулировать украинский конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Китая Ван И указал европейской стороне на необходимость реалистичных действий при упорядочивании кризисной ситуации на Украине. Об этом сообщил МИД КНР. «Китай поддерживает непреклонную стратегическую самостоятельность Евросоюза. Мы выступаем за то, чтобы европейская сторона более активно играла координирующую роль и представила бы реалистичный, выполнимый проект [по упорядочиванию кризиса]», — приводит ТАСС слова Ван И. Глава китайского МИД подчеркнул, что Пекин будет играть конструктивную роль в решении украинского вопроса и «продолжит занимать объективную, справедливую позицию». Также он уточнил, что столица Китая стремится к восстановлению долгосрочного мира на украинских землях. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является завершение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Министр иностранных дел Китая Ван И указал европейской стороне на необходимость реалистичных действий при упорядочивании кризисной ситуации на Украине. Об этом сообщил МИД КНР. «Китай поддерживает непреклонную стратегическую самостоятельность Евросоюза. Мы выступаем за то, чтобы европейская сторона более активно играла координирующую роль и представила бы реалистичный, выполнимый проект [по упорядочиванию кризиса]», — приводит ТАСС слова Ван И. Глава китайского МИД подчеркнул, что Пекин будет играть конструктивную роль в решении украинского вопроса и «продолжит занимать объективную, справедливую позицию». Также он уточнил, что столица Китая стремится к восстановлению долгосрочного мира на украинских землях. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является завершение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов.