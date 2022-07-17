17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

Жителя ЯНАО в лесу насмерть придавило деревом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
На месте происшествия уже работают сотрудники следственного комитета Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) следователи проводят проверку случая, когда мужчину насмерть придавило деревом. По предварительным данным житель Ноябрьска пытался спилить дерево, чтобы построить лесную избушку, сообщили в управлении следственного комитета РФ по ЯНАО.

«16 июля 2022 года четверо жителей города Ноябрьска приехали на берег реки в лесной массив Пуровского района, для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Их приятель занялся спиливанием дерева. В какой-то момент подпиленное дерево повалилось в сторону пильщика и придавило его. От многочисленных внутренних повреждений мужчина скончался на месте происшествия.», — рассказали в пресс-релизе. представители СК.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ими проведен осмотр, опрошены очевидцы и назначены судебно-криминалистические экспертизы. В итоге доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчина утонул в озере. Происшествие случилось в День молодежи в Ноябрьске на озере у парогазовой станции.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

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В Пуровском районе (ЯНАО) следователи проводят проверку случая, когда мужчину насмерть придавило деревом. По предварительным данным житель Ноябрьска пытался спилить дерево, чтобы построить лесную избушку, сообщили в управлении следственного комитета РФ по ЯНАО. «16 июля 2022 года четверо жителей города Ноябрьска приехали на берег реки в лесной массив Пуровского района, для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Их приятель занялся спиливанием дерева. В какой-то момент подпиленное дерево повалилось в сторону пильщика и придавило его. От многочисленных внутренних повреждений мужчина скончался на месте происшествия.», — рассказали в пресс-релизе. представители СК. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ими проведен осмотр, опрошены очевидцы и назначены судебно-криминалистические экспертизы. В итоге доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчина утонул в озере. Происшествие случилось в День молодежи в Ноябрьске на озере у парогазовой станции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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