В Пуровском районе (ЯНАО) следователи проводят проверку случая, когда мужчину насмерть придавило деревом. По предварительным данным житель Ноябрьска пытался спилить дерево, чтобы построить лесную избушку, сообщили в управлении следственного комитета РФ по ЯНАО.
«16 июля 2022 года четверо жителей города Ноябрьска приехали на берег реки в лесной массив Пуровского района, для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Их приятель занялся спиливанием дерева. В какой-то момент подпиленное дерево повалилось в сторону пильщика и придавило его. От многочисленных внутренних повреждений мужчина скончался на месте происшествия.», — рассказали в пресс-релизе. представители СК.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ими проведен осмотр, опрошены очевидцы и назначены судебно-криминалистические экспертизы. В итоге доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчина утонул в озере. Происшествие случилось в День молодежи в Ноябрьске на озере у парогазовой станции.
Фото с места происшествия
СУ СКР по ЯНАО
Фото с места происшествия
СУ СКР по ЯНАО
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
В Пуровском районе (ЯНАО) следователи проводят проверку случая, когда мужчину насмерть придавило деревом. По предварительным данным житель Ноябрьска пытался спилить дерево, чтобы построить лесную избушку, сообщили в управлении следственного комитета РФ по ЯНАО. «16 июля 2022 года четверо жителей города Ноябрьска приехали на берег реки в лесной массив Пуровского района, для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Их приятель занялся спиливанием дерева. В какой-то момент подпиленное дерево повалилось в сторону пильщика и придавило его. От многочисленных внутренних повреждений мужчина скончался на месте происшествия.», — рассказали в пресс-релизе. представители СК. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ими проведен осмотр, опрошены очевидцы и назначены судебно-криминалистические экспертизы. В итоге доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчина утонул в озере. Происшествие случилось в День молодежи в Ноябрьске на озере у парогазовой станции.