На месте происшествия уже работают сотрудники следственного комитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пуровском районе (ЯНАО) следователи проводят проверку случая, когда мужчину насмерть придавило деревом. По предварительным данным житель Ноябрьска пытался спилить дерево, чтобы построить лесную избушку, сообщили в управлении следственного комитета РФ по ЯНАО.

«16 июля 2022 года четверо жителей города Ноябрьска приехали на берег реки в лесной массив Пуровского района, для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Их приятель занялся спиливанием дерева. В какой-то момент подпиленное дерево повалилось в сторону пильщика и придавило его. От многочисленных внутренних повреждений мужчина скончался на месте происшествия.», — рассказали в пресс-релизе. представители СК.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ими проведен осмотр, опрошены очевидцы и назначены судебно-криминалистические экспертизы. В итоге доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчина утонул в озере. Происшествие случилось в День молодежи в Ноябрьске на озере у парогазовой станции.

Фото с места происшествия СУ СКР по ЯНАО

Фото с места происшествия СУ СКР по ЯНАО