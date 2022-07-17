Курганцы массово жалуются на качество бензина

Курганцы рассказывают о плохом бензине с «Роснефти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы недовольны качеством бензина на заправках сети «Роснефть». Об этом жители Кургана рассказали журналисту URA.RU

«Заправила полный бак вчера на Роснефти. Сегодня машина встала. Слили с рампы — бензин темно-коричневый и присутствует запах ацетона. На руку попал и пошло раздражение. Сегодня позвонил представитель компании и пригласил к ним, чтобы при мне провести пробу бензина. Должны приехать эксперты и без моего присутствия они делать ничего не будут», — на условиях анонимности сообщила жительница Кургана, которая стала клиенткой АЗС в 7 микрорайоне.

Подобная ситуация, как оказалось, произошла у нескольких человек. Данную тему пользователи обсуждали в паблике «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Один из жителей Кургана также поделился своей ситуацией. «Заправился на трассе на Омск и машина просто отказывалась ехать», — рассказывает пользователь. Журналист URA.RU не смог получить комментарий — дозвониться до компании «Роснефть» по номеру горячей линии не удалось. В официальной группе «ВКонтакте» был оставлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на пермских заправках продавали некачественный бензин. Из-за него сломалась машина. Отделение Росстандарта по Пермскому краю направило в адрес ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» предостережение о недопустимости нарушения требований к продаваемому топливу.