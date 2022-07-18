В охотничьем домике в ЯНАО нашли тела двоих погибших

После тушения пожара в лесу спасатели обнаружили два тела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Ямалспаса после тушения лесного пожара в 25 километрах от Надыма в сгоревшей избушке обнаружили тела двоих людей. Об этом сообщается на сайте управления следственного комитета по ЯНАО.

«17 июля 2022 года после тушения лесного пожара сотрудниками Ямалспаса в районе, расположенном на расстоянии около 25 км от города Надыма, в сгоревшей избушке обнаружены обгоревшие тела двоих мужчин. Место происшествия тщательно осмотрено следователями и следователями криминалистами, совместно с экспертами полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг возгорания находился там же, где располагалась избушка. Сейчас следователи устанавливают личности погибших и выявляют причины пожара.

Ранее в пожаре погиб еще один ямалец. Его тело нашли при разборе завалов в сгоревшем доме в селе Яр-Сале.