Житель села погиб при пожаре в ЯНАО

В ЯНАО, при разборе завалов сгоревшего дома в селе Яр-Сале, обнаружен труп мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1».
«При разборе завалов пожарные обнаружили тело мужчины. Причину смерти установят эксперты. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты», — сообщает «Ямал 1».
Пожар в жилом двухэтажном доме в поселке Яр-Сале произошел ночью 3 июля. В 0:53 на пульт дежурного поступило сообщение, дежурный караул прибыл к месту пожара через минуту. Пожарные боролись с огнем около часа, так как сильный ветер осложнил тушение.
Корреспонденту URA.RU оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО звонок переадресовали в пожарную часть Яр-Сале, там корреспонденту обещали дать комментарий позже.
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В ЯНАО, при разборе завалов сгоревшего дома в селе Яр-Сале, обнаружен труп мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1». «При разборе завалов пожарные обнаружили тело мужчины. Причину смерти установят эксперты. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты», — сообщает «Ямал 1». Пожар в жилом двухэтажном доме в поселке Яр-Сале произошел ночью 3 июля. В 0:53 на пульт дежурного поступило сообщение, дежурный караул прибыл к месту пожара через минуту. Пожарные боролись с огнем около часа, так как сильный ветер осложнил тушение. Корреспонденту URA.RU оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО звонок переадресовали в пожарную часть Яр-Сале, там корреспонденту обещали дать комментарий позже. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в Губкинском. Горел жилой двухэтажный дом, потребовалась эвакуация жильцов.