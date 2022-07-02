Житель села погиб при пожаре в ЯНАО

При разборе завала после пожара, обнаружено тело мужчины (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО, при разборе завалов сгоревшего дома в селе Яр-Сале, обнаружен труп мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1».

«При разборе завалов пожарные обнаружили тело мужчины. Причину смерти установят эксперты. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты», — сообщает «Ямал 1».

Пожар в жилом двухэтажном доме в поселке Яр-Сале произошел ночью 3 июля. В 0:53 на пульт дежурного поступило сообщение, дежурный караул прибыл к месту пожара через минуту. Пожарные боролись с огнем около часа, так как сильный ветер осложнил тушение.

Корреспонденту URA.RU оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО звонок переадресовали в пожарную часть Яр-Сале, там корреспонденту обещали дать комментарий позже.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в Губкинском. Горел жилой двухэтажный дом, потребовалась эвакуация жильцов.