02 июля 2022
01 июля 2022
30 июня 2022

Житель села погиб при пожаре в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожар, тушение, огонь
При разборе завала после пожара, обнаружено тело мужчины (фото из архива) Фото:

В ЯНАО, при разборе завалов сгоревшего дома в селе Яр-Сале, обнаружен труп мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1».

«При разборе завалов пожарные обнаружили тело мужчины. Причину смерти установят эксперты. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты», — сообщает «Ямал 1».

Пожар в жилом двухэтажном доме в поселке Яр-Сале произошел ночью 3 июля. В 0:53 на пульт дежурного поступило сообщение, дежурный караул прибыл к месту пожара через минуту. Пожарные боролись с огнем около часа, так как сильный ветер осложнил тушение.

Корреспонденту URA.RU оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО звонок переадресовали в пожарную часть Яр-Сале, там корреспонденту обещали дать комментарий позже.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в Губкинском. Горел жилой двухэтажный дом, потребовалась эвакуация жильцов.

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В ЯНАО, при разборе завалов сгоревшего дома в селе Яр-Сале, обнаружен труп мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1». «При разборе завалов пожарные обнаружили тело мужчины. Причину смерти установят эксперты. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты», — сообщает «Ямал 1». Пожар в жилом двухэтажном доме в поселке Яр-Сале произошел ночью 3 июля. В 0:53 на пульт дежурного поступило сообщение, дежурный караул прибыл к месту пожара через минуту. Пожарные боролись с огнем около часа, так как сильный ветер осложнил тушение. Корреспонденту URA.RU оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО звонок переадресовали в пожарную часть Яр-Сале, там корреспонденту обещали дать комментарий позже. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в Губкинском. Горел жилой двухэтажный дом, потребовалась эвакуация жильцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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