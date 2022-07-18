18 июля 2022

В небе над Тюменью пройдет крупнейшее шоу с воздушными боями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, вертолет, utair, ютэйр, ютейр, авиатехника
Авиашоу традиционно посещает около 20 тысяч человек Фото:

Крупнейшее авиашоу в Западной Сибири пройдет 14 августа в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Вход на мероприятие будет бесплатный.

«14 августа в 10 часов утра на аэродроме Плеханово пройдут показательные выступления воздушных судов, высадка спасателей и парашютистов, тушение пожара с воздуха и воздушный бой радиоуправляемых моделей. Вход свободный», — передает пресс-служба.

Также посетители мероприятия смогут полетать на вертолетах и пройтись по современному парку самолетов и вертолетов «ЮТэйр» и рассмотреть самый большой на планете отечественный вертолет Ми-26. Авиашоу каждый год посещает около 20 тысяч человек.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Крупнейшее авиашоу в Западной Сибири пройдет 14 августа в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Вход на мероприятие будет бесплатный. «14 августа в 10 часов утра на аэродроме Плеханово пройдут показательные выступления воздушных судов, высадка спасателей и парашютистов, тушение пожара с воздуха и воздушный бой радиоуправляемых моделей. Вход свободный», — передает пресс-служба. Также посетители мероприятия смогут полетать на вертолетах и пройтись по современному парку самолетов и вертолетов «ЮТэйр» и рассмотреть самый большой на планете отечественный вертолет Ми-26. Авиашоу каждый год посещает около 20 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...