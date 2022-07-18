В небе над Тюменью пройдет крупнейшее шоу с воздушными боями

19 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Авиашоу традиционно посещает около 20 тысяч человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Крупнейшее авиашоу в Западной Сибири пройдет 14 августа в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Вход на мероприятие будет бесплатный. «14 августа в 10 часов утра на аэродроме Плеханово пройдут показательные выступления воздушных судов, высадка спасателей и парашютистов, тушение пожара с воздуха и воздушный бой радиоуправляемых моделей. Вход свободный», — передает пресс-служба. Также посетители мероприятия смогут полетать на вертолетах и пройтись по современному парку самолетов и вертолетов «ЮТэйр» и рассмотреть самый большой на планете отечественный вертолет Ми-26. Авиашоу каждый год посещает около 20 тысяч человек.

Крупнейшее авиашоу в Западной Сибири пройдет 14 августа в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Вход на мероприятие будет бесплатный. «14 августа в 10 часов утра на аэродроме Плеханово пройдут показательные выступления воздушных судов, высадка спасателей и парашютистов, тушение пожара с воздуха и воздушный бой радиоуправляемых моделей. Вход свободный», — передает пресс-служба. Также посетители мероприятия смогут полетать на вертолетах и пройтись по современному парку самолетов и вертолетов «ЮТэйр» и рассмотреть самый большой на планете отечественный вертолет Ми-26. Авиашоу каждый год посещает около 20 тысяч человек.