В небе над Тюменью пройдет крупнейшее шоу с воздушными боями

Крупнейшее авиашоу в Западной Сибири пройдет 14 августа в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Вход на мероприятие будет бесплатный.
«14 августа в 10 часов утра на аэродроме Плеханово пройдут показательные выступления воздушных судов, высадка спасателей и парашютистов, тушение пожара с воздуха и воздушный бой радиоуправляемых моделей. Вход свободный», — передает пресс-служба.
Также посетители мероприятия смогут полетать на вертолетах и пройтись по современному парку самолетов и вертолетов «ЮТэйр» и рассмотреть самый большой на планете отечественный вертолет Ми-26. Авиашоу каждый год посещает около 20 тысяч человек.
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