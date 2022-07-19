Нетрезвый мужчина напугал двух девочек (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В селе Чикча (Тюменский район Тюменской области) нетрезвый мужчина попытался заманить в машину двух девочек, однако власти отчитали за это мать детей, которые находились без присмотра. Об этом местные жители написали в социальной сети «ВКонтакте».

«В Чикче пьяный мужчина пытался усадить детей в машину. После, вместо того, чтоб его задержать, местные власти отчитали мать за то, что она плохо следит за детьми», — такой пост появился в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

К публикации приложена переписка в местном чате. Из нее следует, что интерес мужчины сильно напугал двух несовершеннолетних девочек, они громко кричали, чем привлекли внимание свидетелей.

Обсуждая в чате ситуацию, пользователь с именем Равиля Амировна поясняет жителям, что мужчина был опрошен участковым. «Инцидент исчерпан. С матерью проведена беседа, так как дети находились без присмотра взрослых», — написала женщина. Местные жители идентифицируют ее как председателя думы Чикчинского муниципального образования Равилю Афлетунову.

Связаться с чиновницей не удалось, так как в думе нет своего номера телефона. В администрации муниципалитета обещали передать Афлетуновой номер журналиста, однако звонка так и не последовало.

Источник URA.RU среди жителей села рассказал свою версию случившегося. «Насколько я знаю, детей было трое — девочки 9 и 11 лет, с ними девятимесячный малыш. Днем они шли из магазина, встретили этого мужчину. Он и правда был пьян, но в машину их не зазывал. Сказал что-то из серии, мол дайте подержать ребенка. Девочек это напугало», — рассказал агентству инсайдер.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что по факту инцидента проводится проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка.

Фото: группа «Столичный Тюменский район» в соцсети «ВКонтакте»

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