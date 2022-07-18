Жители Нового Уренгоя рискуют остаться без интернета из-за аварии

В Новом Уренгое произошла авария, из-за которой возможны отключения интернета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователей «Ростелекома», которые проживают в южной части Нового Уренгоя, предупредили о возможном отключении или перебоях с интернетом из-за произошедшей аварии. Об этом сообщила мэрия в официальном telegram-канале.

«Информируем абонентов Ростелеком, проживающих на южной части города. Из-за аварии возможно временное отключение или перебои в использовании сети интернет. В ближайшие четыре-пять часов неполадки будут устранены», — говорится в сообщении.

В пресс-службу «Ростелекома» был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали предоставить ответ позже.

Ранее жителей Нового Уренгоя предупредили о том, что из-за плановых работ по перекладки сетей возможны перебои в работе интернета. Тогда эти проблемы затронули других провайдеров — «Мегафон» и «Нетбайнет».