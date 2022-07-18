18 июля 2022

Жители Нового Уренгоя рискуют остаться без интернета из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, подвал, коммуникации, провода, связь, кабель, подвальное помещение, кабельная шахта
В Новом Уренгое произошла авария, из-за которой возможны отключения интернета Фото:

Пользователей «Ростелекома», которые проживают в южной части Нового Уренгоя, предупредили о возможном отключении или перебоях с интернетом из-за произошедшей аварии. Об этом сообщила мэрия в официальном telegram-канале.

«Информируем абонентов Ростелеком, проживающих на южной части города. Из-за аварии возможно временное отключение или перебои в использовании сети интернет. В ближайшие четыре-пять часов неполадки будут устранены», — говорится в сообщении.

В пресс-службу «Ростелекома» был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали предоставить ответ позже.

Ранее жителей Нового Уренгоя предупредили о том, что из-за плановых работ по перекладки сетей возможны перебои в работе интернета. Тогда эти проблемы затронули других провайдеров — «Мегафон» и «Нетбайнет».

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Пользователей «Ростелекома», которые проживают в южной части Нового Уренгоя, предупредили о возможном отключении или перебоях с интернетом из-за произошедшей аварии. Об этом сообщила мэрия в официальном telegram-канале. «Информируем абонентов Ростелеком, проживающих на южной части города. Из-за аварии возможно временное отключение или перебои в использовании сети интернет. В ближайшие четыре-пять часов неполадки будут устранены», — говорится в сообщении. В пресс-службу «Ростелекома» был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали предоставить ответ позже. Ранее жителей Нового Уренгоя предупредили о том, что из-за плановых работ по перекладки сетей возможны перебои в работе интернета. Тогда эти проблемы затронули других провайдеров — «Мегафон» и «Нетбайнет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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