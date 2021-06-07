Вице-премьер РФ Хуснуллин нашел повод похвалить Тюмень

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил команду губернатора Александра Моора Фото:

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область лидером по реализации программы комплексного развития территорий (реновации жилья) в России. Свое мнение высокопоставленный чиновник выразил в интервью телеведущей Тине Канделаки, которое транслируется на youtube-канале RTVI Новости.

«Лидеры у нас сегодня — Тюмень, Нижний Новгород, Сахалин, Липецкая область, Тува, Казань, Московская область. Зависит это и от губернаторов, и от профессионализма команды. Потому что КРТ — это штабная тонкая работа, которой нужно заниматься каждый день», — объяснил Хуснуллин успехи регионов.

Ранее URA.RU писало, что многоквартирные жилые дома в Тюменской области могут быть снесены, даже если они не являются аварийными или подлежащими реконструкции, однако при этом попали в план комплексного развития территории жилой застройки. Окончательное решение о необходимости включения того или иного объекта в план комплексного развития территории жилой застройки принимается в Главном управление строительства региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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