19 июля 2022

Полуголая свердловчанка боится Соловьева после развратных танцев. «До него дойдет — и мне п*****»

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь пляж. Екатеринбург, танцы, тверк
Блогер Яна Кэт боится, что о ее танцах узнает Владимир Соловьев Фото:

Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга опасается внимания телеведущего Владимира Соловьева после откровенного танца возле Ельцин Центра. Об этом блогер рассказала корреспонденту URA.RU.

«Может дойти до (Владимира — прим. ред.) Соловьева, который против Ельцин Центра и прочего б***** (разврата). Вот тогда мне п***** (конец)», — поделилась Яна Кэт.

Ранее Владимир Соловьев раскритиковал уральский лицей, в котором прошел «развратный ЛГБТ-танец». По его мнению, в этом виноват Ельцин Центр: «воздух свободы по-ельцин-центровски».

Блогер Яна Кэт танцевала развратные танцы на улице Вайнера в Екатеринбурге и возле Ельцин Центра. После перформанса девушка испугалась критики мужчин. Агентство рассказывало, что девушка запустила курсы по откровенным танцам и рассказала, что продолжит развратные танцы.

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Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга опасается внимания телеведущего Владимира Соловьева после откровенного танца возле Ельцин Центра. Об этом блогер рассказала корреспонденту URA.RU. «Может дойти до (Владимира — прим. ред.) Соловьева, который против Ельцин Центра и прочего б***** (разврата). Вот тогда мне п***** (конец)», — поделилась Яна Кэт. Ранее Владимир Соловьев раскритиковал уральский лицей, в котором прошел «развратный ЛГБТ-танец». По его мнению, в этом виноват Ельцин Центр: «воздух свободы по-ельцин-центровски». Блогер Яна Кэт танцевала развратные танцы на улице Вайнера в Екатеринбурге и возле Ельцин Центра. После перформанса девушка испугалась критики мужчин. Агентство рассказывало, что девушка запустила курсы по откровенным танцам и рассказала, что продолжит развратные танцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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