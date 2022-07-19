19 июля 2022

В Тюмени продают нарды почти за миллион рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие участка по изготовлению корпусной мебели на уникальном оборудовании в ФКУ Исправительная колония №10. Екатеринбург, нарды, шахматы
По словам продавца, такие нарды оценят только разбирающиеся люди Фото:

В Тюмени почти за один миллион рублей продают нарды. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Там же можно найти нарды значительно дешевле.

«Нарды стоимостью 999 тысяч 999 рублей. Ручная работа. В идеальном состоянии», — говорится в объявлении о продаже игры.

Продавец указал, что такие нарды оценят только разбирающиеся люди. При этом на платформе можно найти аналогичные нарды ручной работы за пять тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области продают щенка с символом Z на спине. Хозяин готов передать его в другие руки за 100 тысяч рублей.

Объявление о продаже нардов почти за один миллион рублей

Объявление о продаже нардов за пять тысяч рублей

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В Тюмени почти за один миллион рублей продают нарды. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Там же можно найти нарды значительно дешевле. «Нарды стоимостью 999 тысяч 999 рублей. Ручная работа. В идеальном состоянии», — говорится в объявлении о продаже игры. Продавец указал, что такие нарды оценят только разбирающиеся люди. При этом на платформе можно найти аналогичные нарды ручной работы за пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области продают щенка с символом Z на спине. Хозяин готов передать его в другие руки за 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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