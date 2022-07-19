По словам продавца, такие нарды оценят только разбирающиеся люди
В Тюмени почти за один миллион рублей продают нарды. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Там же можно найти нарды значительно дешевле.
«Нарды стоимостью 999 тысяч 999 рублей. Ручная работа. В идеальном состоянии», — говорится в объявлении о продаже игры.
Продавец указал, что такие нарды оценят только разбирающиеся люди. При этом на платформе можно найти аналогичные нарды ручной работы за пять тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области продают щенка с символом Z на спине. Хозяин готов передать его в другие руки за 100 тысяч рублей.
Объявление о продаже нардов почти за один миллион рублей
Объявление о продаже нардов за пять тысяч рублей
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал