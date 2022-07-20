Курганцы простятся с гранатометчиком, погибшим на Украине

Траурный митинг по погибшему солдату пройдет в Куртамыше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Куртамыш Курганской области пройдет прощание с помощником гранатометчика Евгением Сидоровым, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается в группе администрация Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте». Информацию о погибшем URA.RU подтвердили в областном военкомате.

«Сегодня в 12 часов в Куртамыше у Мемориала павшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны состоится траурный митинг, посвященный памяти младшего сержанта Сидорова Евгения Владимировича, погибшего 9 июля при выполнении воинского долга на Украине. Администрация и дума Куртамышского муниципального округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Евгений Сидоров родился 11 декабря 1978 года в селе Нижнее Куртамышского района Курганской области. После окончания Юргамышской средней школы проходил военную службу по призыву в должности пулеметчика. В июне 2022 года заключив контракт, посвятил свою жизнь служению Родине.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов.

Прощание с Евгением Сидоровым пройдет в Куртамыше 21 июля Фото: Администрация Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте»