Курганские власти обвинили водителей в порче трассы до Казахстана

На участке трассы обнаружили множество дефектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на участке трассы, которая ведет к Казахстану, из-за интенсивного движения возникли дефекты. Данная информация была размещена 21 июля на сайте областного департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ.

«Самый трудоемкий участок 8,8 км — в агломерации от мемориала воинам 32-го лыжного полка до п. Европейский. Высокая интенсивность движения привела к многочисленным дефектам дорожного покрытия, негативно влияющим на безопасность движения. Для восстановления транспортно-эксплуатационного состояния дороги было принято решение о необходимости ее капитального ремонта», — указано в сообщении.

Стоимость работ на участке обойдется в 271 млн рублей. В 2022 году власти региона планируют обновить 54,8 км региональной дороги Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Представители власти добавили, что в Половинском муниципальном округе подрядчик выполняет работы на региональных дорогах с опережением графика. В августе начнется ремонт участка от села Половинное до государственной границы протяженностью 22,19 км. Обновление участка обойдется в 317,4 млн рублей. Директор департамента Ирина Саблукова отметила, что дорога Курган — Половинное имеет стратегическое значение для транспортной коммуникации в регионе и для опорной сети страны.

Ранее стало известно, что в регионе в 2023 году планируют отремонтировать 33 километра трассы «Иртыш», который ведет в Тюмень. Также на 20 километрах этой трассы меняют изношенные слои покрытия.

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