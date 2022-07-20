Жителей Тюменской области испугали стаи тараканов

По словам автора поста, в УК жильцам сообщили, что смогут потравить паразитов лишь в подвале дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тобольска не могут вытравить из своего дома тараканов. Пост с информацией о вредителях был опубликован в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте». В УК заявили, что могут вытравить насекомых только из подвала, а с остальными жильцы должны справиться самостоятельно

«Уже не знаем, как бороться с тараканами по всему дому. Их не было, пока не заварили мусоропровод. Седьмой микрорайон дом 19. В квартире трое детей, они боятся одни в туалет ходить. Все соседи говорят, что у них их море. Все травят, но ничего не помогает. Звонили в УК, говорят, что могут обработать только подвал, а за что им деньги платят, чтоб тараканы еще больше побежали?», — написал анонимный автор поста.

В комментариях тоболяки стали рекомендовать, какие средства от насекомых лучше, и где их можно купить. Но не все пользователи социальной сети верят в то, что жильцы смогут избавиться от насекомых своими силами. «Самим точно не справиться, только вызывать», — прокомментировала Розалия Саликова.

В департаменте городского хозяйства Тобольска агентству сообщили, что управляющая компания несет ответственность только за места общего пользования дома (подвал, лестничные клетки и зона крыши). В квартирах собственники решают вопрос самостоятельно. Также в департаменте пояснили, что жильцы могут объединить усилия с УК и с помощью подрядной организации обработать всю территорию дома.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области испугались нашествия пчел. Фотографиями, на которых видно большое количество насекомых, очевидцы поделились в социальных сетях.

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