В Тюменской области испугались нашествия пчел. Фото

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, пчелы, мягкая игрушка
Ишимцев заинтересовало, откуда могло появиться столько пчел Фото:

Жители Ишима заметили большое количество пчел. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы заинтересованы тем, откуда могло взяться столько насекомых.

«Может быть пчеловоды могут объяснить, откуда их столько», — написал анонимный автор поста. В комментариях не все горожане с любопытством отнеслись к ситуации. «Как хорошо, что не видела воочию, умерла бы там. Дикий страх от этих насекомых», — написала Виктория Музыченко. «Страх», — коротко высказалась Аня Крымова.

Среди комментаторов нашлись и те, кто постарался успокоить остальных. «Это у кого-то рой вылетел скоро где-нибудь усядутся», — написала Анетта Мальченко. За комментарием, откуда же могло появиться столько пчел, агентство обратилось в управление сельского хозяйства Ишимского района, но на звонок не ответили. Им был направлен письменный запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что крысы терроризируют Тюмень. Жители города делятся в социальных сетях видео и фотографиями, на которых видно стаи крыс.

Жители Ишима заметили большое количество пчел
Фото:

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Жители Ишима заметили большое количество пчел. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы заинтересованы тем, откуда могло взяться столько насекомых. «Может быть пчеловоды могут объяснить, откуда их столько», — написал анонимный автор поста. В комментариях не все горожане с любопытством отнеслись к ситуации. «Как хорошо, что не видела воочию, умерла бы там. Дикий страх от этих насекомых», — написала Виктория Музыченко. «Страх», — коротко высказалась Аня Крымова. Среди комментаторов нашлись и те, кто постарался успокоить остальных. «Это у кого-то рой вылетел скоро где-нибудь усядутся», — написала Анетта Мальченко. За комментарием, откуда же могло появиться столько пчел, агентство обратилось в управление сельского хозяйства Ишимского района, но на звонок не ответили. Им был направлен письменный запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что крысы терроризируют Тюмень. Жители города делятся в социальных сетях видео и фотографиями, на которых видно стаи крыс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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