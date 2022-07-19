Ишимцев заинтересовало, откуда могло появиться столько пчел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ишима заметили большое количество пчел. Пост с фотографиями был опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы заинтересованы тем, откуда могло взяться столько насекомых.

«Может быть пчеловоды могут объяснить, откуда их столько», — написал анонимный автор поста. В комментариях не все горожане с любопытством отнеслись к ситуации. «Как хорошо, что не видела воочию, умерла бы там. Дикий страх от этих насекомых», — написала Виктория Музыченко. «Страх», — коротко высказалась Аня Крымова.

Среди комментаторов нашлись и те, кто постарался успокоить остальных. «Это у кого-то рой вылетел скоро где-нибудь усядутся», — написала Анетта Мальченко. За комментарием, откуда же могло появиться столько пчел, агентство обратилось в управление сельского хозяйства Ишимского района, но на звонок не ответили. Им был направлен письменный запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что крысы терроризируют Тюмень. Жители города делятся в социальных сетях видео и фотографиями, на которых видно стаи крыс.

Жители Ишима заметили большое количество пчел Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социально