У иностранных наемников на Украине пропало воодушевление, сообщил американский подполковник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Иностранные наемники потеряли боевой дух из-за успехов России, силовики задержали украинских диверсантов в Херсоне. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 июля.
- Успешные действия России на Украине привели к тому, что иностранные наемники потеряли боевой дух. Об этом сообщил подполковник Корпуса морской пехоты США в отставке, который курирует отправку иностранных боевиков на Украину.
- Российские силовики в Херсоне задержали украинских диверсантов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя одного из силовых ведомств России. Диверсионная группа, в которой состоят задержанные, курируется Службой безопасности Украины.
- Четверо командиров были удостоены звания Героя России за героизм во время спецоперации на Украине. Награждение провел министр обороны РФ Серегй Шойгу. Также Героем России стал глава концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков за разработки военной техники и оружия.
- Депутат из Белгородской области Николай Дегтярев погиб во время обстрелов со стороны Украины. В него попали осколки боеприпасов, сообщили в пресс-службе «Единой России».
- Союзные силы полностью очистят ДНР от неонацистов в ближайшее время. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
- США не доверяют украинским военным управлять РСЗО HIMARS и поэтому укомплектовывают расчеты HIMARS военными НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости со ссылкой на источник.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!