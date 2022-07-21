Иностранцы устроили стрельбу на тюменском ЖД-вокзале

Уроженец Азербайджана расстрелял замляка на перроне тюменского ЖД-вокзала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Калининский суд Тюмени на 1 год 4 месяца ограничил свободу 35-летнего Хатама Газизова, который на железнодорожном вокзале города расстрелял из травматического пистолета своего земляка из-за личной неприязни. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью человека.

«Газизов с семьей переехал в Москву, а 12 мая прошлого года приехал в Тюмень, чтобы поездом отправиться в Ноябрьск. Однако на привокзальной площади ему повстречался земляк, который ранее пригрозил его покалечить, и достал складной нож. Газизов решил не дожидаться такой участи и уйти. Скрываясь от преследования, он отстреливался из травматического пистолета — из тела потерпевшего насчитали 10 резиновых пуль. А когда кончились патроны, покинул место происшествия и вернулся в Москву», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что инциденту предшествовала ссора между земляками. После которой потерпевший якобы плохо начал отзываться об осужденном, а позже обматерил его по телефону. «На следствии потерпевший рассказал свою версию событий. 13 мая 2021 года около подъезда дома по улице Клары Цеткин в Тюмени он увидел группу людей в масках, которые набросились на него с кулаками и битой. Один из них был без маски, он-то и начал в него стрелять. Пули попали в грудь, шею, спину и руки. После выстрелов толпа налетчиков разбежалась», — сообщили в Объединенной пресс-службе.

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