Следователи уже осмотрели место происшествия и начали проводить экспертизу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В лесу Приуральского района найдены двое мужчин, которые погибли при пожаре в лесной избушке. Об этом сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по ЯНАО.

«По предварительным данным следствия, 22 июля 2022 года сотрудниками ГКУ „Ямалспас“ на расстоянии 15 км от г. Лабытнанги на берегу реки „Черная“ обнаружены обгоревшие останки избы и людей. Установлено, что 21 июля двое жителей города Лабытнанги выехали в избушку с целью отдыха. На следующий день они не вернулись, их телефоны были недоступны. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы», — рассказали представители ведомства.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и установили, что очаг пожара находился в избушке. Теперь они проведут комплекс судебно-криминалистических экспертиз, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в охотничьем домике в ЯНАО нашли тела двоих людей. Сотрудники Ямалспаса обнаружили их после тушения лесного пожара около Надыма.