Депутат предложил бойкотировать звезд, которые уехали за границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат из Салехарда Роман Арефьев, который ранее поддержал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, призывает к бойкоту звезд, уехавших за границу, называя их предателями. Соответствующее обращение политик опубликовал в своем telegram-канале.

«Некоторые перебежчики уже стали понимать, что погорячились со своими резкими высказываниями и дают заднюю, начинают оправдываться. Встает вопрос, что мы будем делать с такими несчастными. Можно понять и простить <…> или же показать, что для изменников родины у нас места нет. Я, однозначно, сторонник второго варианта и призываю всех к полному бойкоту любых проявлений творчества этих предателей», — заявил Арефьев.

Также депутат вспомнил про паникеров и предателей времен Великой Отечественной Войны, которые, как современные звезды, уехали из страны в погоне «за сытой жизнью». Он отметил, что таких людей в то время останавливали сознательные жители, устраивая народные заставы. Арефьев предлагает возродить эту практику, не прибегая к насилию. «Сама консолидация общества для борьбы с предателями должна произойти», — поясняет депутат.

Сейчас в России существует список нежелательных артистов, которые уехали из страны или отказались поддерживать спецоперацию РФ на Украине. Ранее Арефьев поддержал жесткую риторику Кадырова в адрес командиров национального батальона «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России).

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Неоднократно отмечалось, что действия российских военных не носят оккупационных целей.