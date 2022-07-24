Шумков осудил курганцев за нежелание финансировать стройку

Шумков недоволен теми, кто «считает чужие деньги в интернетах» и не помогает финансово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков пожаловался на жителей, которые не готовы помогать финансово или физически в строительстве объектов в регионе, в том числе нового бассейна для Курганского госуниверситета. Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправда (V. Шумков)».

«Курганскому госуниверситету пришлось поменять подрядчика. Как это у нас часто бывает — „считать чужие деньги в интернетах“ да „клятых чиновников“ обсуждать готовы многие. А вот поддержать проект финансово или самим взяться за работу мешают то „врожденные травмы“, то „инвалидность“ по состоянию здоровья или ума», — говорит губернатор.

По словам Шумкова, за строительство бассейна взялся проверенный подрядчик — ЗАО «Курганстальмост». Сейчас на объекте рядом с ледовой ареной им. Н.В. Парышева идут земляные работы.

Ранее URA.RU сообщало, что «Курганстальмост» приступил к строительству проблемного бассейна КГУ вместо питерской компании. Всего в здании будет три этажа, включая цокольный этаж. На первом этаже разместятся 500-кубовая чаша бассейна размером 25×13 метров с шестью дорожками и раздевалки. На втором — тренерские и сервисные помещения.