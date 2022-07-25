По словам ветеринаров, оставаясь в пруду, животное погибнет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пруду сквера Никольский в Тюмени жители города обнаружили черепаху. Видео с рептилией тюменцы разместили в социальных сетях. Горожане переживают, что животное погибнет: от грязной воды, голода или после наступления морозов.

«В сквере Никольском в пруду плавает черепашка. Лапочка. Где черепахи обитают, в теплых морях? Вот и у нас тут теплое море», — такой пост разместила в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» анонимный автор.

К публикации приложено видео: на нем рептилия перебирает лапами, чтобы держаться на поверхности, но активно не плавает. При этом не все подписчики сообщества разделили радость автора ролика. Тюменцы отмечают, что животное вполне может умереть.

«Зимой замерзнет. Климат не для нее», — пишет Катерина Голикова. «Красноухая черепашка не сможет выжить в данных условиях. Грязная вода, питание не то», — отметила Вера Веселева. «Вот оно, истинное лицо человека. Захотели — поиграли, надоело — выбросили. А ведь это живое существо. Если есть люди с добрым сердцем, заберите малышку», — просит Светлана Патрахина.

В сети зооклиник «Живая планета» подтвердили опасения тюменцев. Как пояснили URA.RU специалисты, холода черепаха не переживет. Да и сейчас вода в водоеме ей не подходит. Таким животным нужны специальные условия: ультрафиолетовая лампа, террариум и обогрев.