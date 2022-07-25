Курганские власти задерживают бизнесменам оплату по госконтрактам

Бизнесмены Кургана пожаловались прокуратуре на задержку денег и проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмены Курганской области жалуются на местные власти из-за задержки оплаты по госконтрактам и необоснованное проведение проверок. За полгода с такими проблемами в прокуратуру региона обратилось около 40 предпринимателей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В первом полугодии текущего года на прием к прокурорам обратилось почти 40 предпринимателей. <…> За несвоевременную оплату выполненных работ по государственным и муниципальным контрактам прокурорами возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, шесть виновных лиц уже привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому», — говорится в сообщении.

Также прокуратурой Курганской области были пресечены незаконные проверки в Щучанском и Кетовском районах. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечены два должностных лица. «Органами прокуратуры при проработке поступивших заявлений о согласовании внеплановых проверок больше половины — 68% проверок не согласованы. Поступило 195 заявлений, из них отказано по 132», — указано на сайте.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен обвинил компанию мэрии Кургана в невыплате 100 миллионов рублей. По словам предпринимателя, МУП «Специализированное дорожное предприятие» несколько месяцев задерживает оплату за поставку щебня. Позже в администрации города заявили, что компания мэрии не имеет никаких задолженностей.