Мэрия Кургана ответила на обвинения о миллионных долгах бизнесу

В администрации Кургана заявили, что МУП «СДП» не имеет долгов перед компанией «Курган-Гранит» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана заявили, что МУП «Специализированное дорожное предприятие», которое ранее компания «Курган-Гранит» обвинила в задержке оплаты за поставку щебня на сумму более 100 миллионов рублей, не имеет никаких задолженностей и договорных отношений с гендиректором предприятия Валерием Мурашкиным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«По информации департамента развития городского хозяйства, ни администрация города Кургана, ни МУП „Специализированное дорожное предприятие“ не имеют договорных отношений и долговых обязательств перед компанией „Курган-Гранит“, генеральным директором которой является Валерий Мурашкин. Задолженность перед иными предприятиями и организациями МУП „СДП“ закрывает в процессе своей работы», — ответили на запрос URA.RU в пресс-службе мэрии.

Согласно документам, которые имеются в распоряжении редакции, поставщиком щебня числится ИП, зарегистрированное на Мурашкину Нину Анатольевну — супругу гендиректора компании «Курган-Гранит». По договору заказчик МУП «СДП» должен был произвести оплату в течение двух недель с момента поставки товара. Однако по словам предпринимателя, дорожное предприятие нарушило условия контракта. В разговоре с корреспондентом URA.RU гендиректор компании «Курган-Гранит» рассказал, что часть долга начали возвращать только после публикации в СМИ.

«После огласки нам скинули порядка 10 миллионов. Но это не особо изменило наше положение. Когда нам вернут остальные 90 миллионов? Неизвестно. А у нас долги перед карьером, банками, нам людям зарплату платить надо. Разговаривал с руководителем МУП „СДП“, вроде как обещают еще выплатить около 25 миллионов рублей, но нам это обещают еще с февраля», — сказал бизнесмен.

URA.RU сообщало о том, что власти Кургана передали прибыльное предприятие МУП «СДП» в госсобственность Курганской области. В рамках оптимизации дорожных предприятий его планируют присоединить к Варгашинскому ДРСП. Оптимизация трех ДРСУ завершилась в мае. Объединенную компанию возглавил Иван Ситников, который ранее был директором МУП «СДП».

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