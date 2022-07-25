25 июля 2022

В Тюменской области подешевело автомобильное топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области снизились цены на пропан для автомобилей Фото:

Стоимость газомоторного топлива на АГЗС Тобольска снизилась до 16 рублей за литр. Об этом сообщает интернет-сервис российских АЗС Benzin Price. При этом, в июне стоимость пропана для автомобилей составляла 20,5 руб. за литр.

«Кондор» — г. Тобольск, Р404, 243-й км, пропан — 16,6 руб. за литр. Стоимость газомоторного топлива на АГЗС Омутинского района составляет 19 рублей за литр», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Price.

Месяцем ранее стоимость газомоторного топлива на большинстве АГЗС Тюменской области составляла 20,5 рубля за литр. При этом, в региональном Управлении ФАС отмечали, что с начала 2022 года цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) у тюменских операторов снизились на 5—14%.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подешевел пропан для автомобилей. При этом, в УФАС пояснили, что цены автомобильное топливо, включая газообразное, не подлежат государственному регулированию.

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Стоимость газомоторного топлива на АГЗС Тобольска снизилась до 16 рублей за литр. Об этом сообщает интернет-сервис российских АЗС Benzin Price. При этом, в июне стоимость пропана для автомобилей составляла 20,5 руб. за литр. «Кондор» — г. Тобольск, Р404, 243-й км, пропан — 16,6 руб. за литр. Стоимость газомоторного топлива на АГЗС Омутинского района составляет 19 рублей за литр», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Price. Месяцем ранее стоимость газомоторного топлива на большинстве АГЗС Тюменской области составляла 20,5 рубля за литр. При этом, в региональном Управлении ФАС отмечали, что с начала 2022 года цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) у тюменских операторов снизились на 5—14%. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подешевел пропан для автомобилей. При этом, в УФАС пояснили, что цены автомобильное топливо, включая газообразное, не подлежат государственному регулированию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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