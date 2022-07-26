Курганец выращивает в теплице бананы. Видео

27 июля 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

В Курганской области выращивают тропические плоды Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Курганской области занимается выращиванием популярных тропических плодов у себя дома. У садовода в оранжерее среди множества растений растут бананы. Видео с необычным урожаем опубликовано в telegram-канале «Вести — Зауралье». «Наш оператор в зарослях снимает бананы. Как его выращивают и кто это делает, мы расскажем на телеканале „Россия-1“», — говорит на видео журналист ГТРК «Курган». Сюжет о садоводе и его увлечении выйдет в пятницу 29 июля в утренних выпусках. Также на федеральном телеканале покажут курганский сад с абрикосами. «Вот такие абрикосы выращивают не на юге, а в Кургане», — говорится на видео. Ранее URA.RU писало, что курганцы на плантациях собирают десятки тонн ягод. На территории предприятия «Сады Зауралья» выращивают смородину, малину, вишню, а также облепиху и жимолость. В планах плодопитомника развить фруктовое производство. Также сообщалось, что жители Кургана обнаружили заросли дикой вишни. Травники считают ягоду полезной для укрепления сосудистой системы.

Житель Курганской области занимается выращиванием популярных тропических плодов у себя дома. У садовода в оранжерее среди множества растений растут бананы. Видео с необычным урожаем опубликовано в telegram-канале «Вести — Зауралье». «Наш оператор в зарослях снимает бананы. Как его выращивают и кто это делает, мы расскажем на телеканале „Россия-1“», — говорит на видео журналист ГТРК «Курган». Сюжет о садоводе и его увлечении выйдет в пятницу 29 июля в утренних выпусках. Также на федеральном телеканале покажут курганский сад с абрикосами. «Вот такие абрикосы выращивают не на юге, а в Кургане», — говорится на видео. Ранее URA.RU писало, что курганцы на плантациях собирают десятки тонн ягод. На территории предприятия «Сады Зауралья» выращивают смородину, малину, вишню, а также облепиху и жимолость. В планах плодопитомника развить фруктовое производство. Также сообщалось, что жители Кургана обнаружили заросли дикой вишни. Травники считают ягоду полезной для укрепления сосудистой системы.