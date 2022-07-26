26 июля 2022

Курганцы придумывают названия брендовых товаров из колоний. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
Курганцы придумывают названия для товаров в ответ на новость о замене брендов Фото:

Курганцы начали придумывать новые названия из-за новости о том, что ушедшие из России бренды предложили заменить товарами из колоний. Подписчики обсуждают происходящее под постом в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Курганцы отнеслись к новости с юмором. «Даешь свои топовые бренды «вечер в хату» и «век воли не видать», — делится своими идеями один из пользователей. «Zonclothes», как еще одно название нового бренда, предлагает Валентина Осколкова. Оксана Менщикова удивляется, что пользователям больше важно наименование, чем качество, которое, по ее словам, у фабричных товаров будет лучше, чем у ушедших зарубежных.

Но есть и те курганцы, которые отнеслись к новости с сомнением и негативом. Они упрекают шутников в цинизме. По словам Кати Чернышенко, лучше бы нашли замену импортным медикаментам.

ZARA, IKEA и H&M, как и многие другие зарубежные бренды приостановили работу в России в рамках санкций, наложенных на РФ. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По словам президента, антироссийские санкции вредят не России, а тем странам, которые их вводят.

Некоторые пользователи предполагают, что разницы в качестве товара не будет
Подписчики считают, что в колониях неплохое производство

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Курганцы начали придумывать новые названия из-за новости о том, что ушедшие из России бренды предложили заменить товарами из колоний. Подписчики обсуждают происходящее под постом в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Курганцы отнеслись к новости с юмором. «Даешь свои топовые бренды «вечер в хату» и «век воли не видать», — делится своими идеями один из пользователей. «Zonclothes», как еще одно название нового бренда, предлагает Валентина Осколкова. Оксана Менщикова удивляется, что пользователям больше важно наименование, чем качество, которое, по ее словам, у фабричных товаров будет лучше, чем у ушедших зарубежных. Но есть и те курганцы, которые отнеслись к новости с сомнением и негативом. Они упрекают шутников в цинизме. По словам Кати Чернышенко, лучше бы нашли замену импортным медикаментам. ZARA, IKEA и H&M, как и многие другие зарубежные бренды приостановили работу в России в рамках санкций, наложенных на РФ. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По словам президента, антироссийские санкции вредят не России, а тем странам, которые их вводят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...