Курганцы придумывают названия брендовых товаров из колоний. Скрин

27 июля 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Курганцы придумывают названия для товаров в ответ на новость о замене брендов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы начали придумывать новые названия из-за новости о том, что ушедшие из России бренды предложили заменить товарами из колоний. Подписчики обсуждают происходящее под постом в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Курганцы отнеслись к новости с юмором. «Даешь свои топовые бренды «вечер в хату» и «век воли не видать», — делится своими идеями один из пользователей. «Zonclothes», как еще одно название нового бренда, предлагает Валентина Осколкова. Оксана Менщикова удивляется, что пользователям больше важно наименование, чем качество, которое, по ее словам, у фабричных товаров будет лучше, чем у ушедших зарубежных. Но есть и те курганцы, которые отнеслись к новости с сомнением и негативом. Они упрекают шутников в цинизме. По словам Кати Чернышенко, лучше бы нашли замену импортным медикаментам. ZARA, IKEA и H&M, как и многие другие зарубежные бренды приостановили работу в России в рамках санкций, наложенных на РФ. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По словам президента, антироссийские санкции вредят не России, а тем странам, которые их вводят. Некоторые пользователи предполагают, что разницы в качестве товара не будет Скриншот из социальной сети «ВКонтакте» Подписчики считают, что в колониях неплохое производство Скриншот из социальной сети «ВКонтакте»

Курганцы начали придумывать новые названия из-за новости о том, что ушедшие из России бренды предложили заменить товарами из колоний. Подписчики обсуждают происходящее под постом в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Курганцы отнеслись к новости с юмором. «Даешь свои топовые бренды «вечер в хату» и «век воли не видать», — делится своими идеями один из пользователей. «Zonclothes», как еще одно название нового бренда, предлагает Валентина Осколкова. Оксана Менщикова удивляется, что пользователям больше важно наименование, чем качество, которое, по ее словам, у фабричных товаров будет лучше, чем у ушедших зарубежных. Но есть и те курганцы, которые отнеслись к новости с сомнением и негативом. Они упрекают шутников в цинизме. По словам Кати Чернышенко, лучше бы нашли замену импортным медикаментам. ZARA, IKEA и H&M, как и многие другие зарубежные бренды приостановили работу в России в рамках санкций, наложенных на РФ. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По словам президента, антироссийские санкции вредят не России, а тем странам, которые их вводят.