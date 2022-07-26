Курганский завод не наказали за смерть сотрудника

27 июля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Несчастный случай произошел в июне на заводе «Курганхиммаш» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завершилось расследование несчастного случая на заводе «Курганхиммаш», в результате которого погиб работник предприятия. Одной из причин гибели назвали неудовлетворительную организацию производства работ. Вместо наказания на заводе запланированы мероприятия по устранению нарушений. Об этом сообщается на сайте Госинспекции труда в Курганской области. «Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшим в июне 2022 года с работником ООО „Курганский завод химического машиностроения“. Установлено, что основная причина несчастного случая — нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация производства работ. По итогам проведенного расследования запланированы мероприятия по устранению причин несчастного случая», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что работник «Курганхиммаша» погиб в результате технической аварии. В ходе погрузочных работ на стропальщика упала крюковая подвеска грузоподъемного механизма мостового крана. В результате полученных тяжелых телесных повреждений пострадавший скончался в ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи».

Завершилось расследование несчастного случая на заводе «Курганхиммаш», в результате которого погиб работник предприятия. Одной из причин гибели назвали неудовлетворительную организацию производства работ. Вместо наказания на заводе запланированы мероприятия по устранению нарушений. Об этом сообщается на сайте Госинспекции труда в Курганской области. «Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшим в июне 2022 года с работником ООО „Курганский завод химического машиностроения“. Установлено, что основная причина несчастного случая — нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация производства работ. По итогам проведенного расследования запланированы мероприятия по устранению причин несчастного случая», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что работник «Курганхиммаша» погиб в результате технической аварии. В ходе погрузочных работ на стропальщика упала крюковая подвеска грузоподъемного механизма мостового крана. В результате полученных тяжелых телесных повреждений пострадавший скончался в ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи».