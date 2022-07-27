Курганский губернатор показал фото разрушенного стадиона

Стадион «Локомотив» в Кургане в этом году изменится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал фотографии разрушенного стадиона «Локомотив». Снимки объекта, который в этом году ждет реконструкция, Шумков опубликовал в своем telegram-канале.

«Стадион „Локомотив“. Некогда любимое место курганцев, много лет было просто закрыто. В этом году проводим его реконструкцию. Хотим получить площадку, удобную не только для занятий спортом, но и для рекреации и прогулок», — пописал фотографии губернатор. На снимках видно, что на стадионе полностью снесли трибуны и разровняли площадку вокруг поля.

Ранее URA.RU сообщало, что благоустройством курганского стадиона «Локомотив», который местным властям подарили представители РЖД, занимается московская компания. Стоимость контракта составляет около 67 миллионов рублей. Вместо трибун на стадионе планируют установить туалеты, раздевалки и место для проката спортинвентаря. В городской администрации уточняли, что реконструкция будет производиться за счет благотворительной организации.

На курганском стадионе полностью снесли трибуны Фото: t.me/silavpravdevshumkov

Здесь планируют установить туалеты, раздевалки и место для проката спортинвентаря Фото: t.me/silavpravdevshumkov

Установят новые объекты Фото: t.me/silavpravdevshumkov