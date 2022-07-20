Вместо трибун на стадионе планируют установить туалеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на стадионе «Локомотив» приступили к сносу трибун. Демонтажными работами занимается ООО «Билдинг Технолоджис» из Москвы. Об этом сообщается в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«На бывшем стадионе „Локомотив“ продолжаются демонтажные работы. Подрядчик приступил к сносу трибун. Напомним, что по итогам электронного аукциона им является московская фирма ООО „Билдинг Технолоджис“. Реконструкция стадиона будет производиться на средства благотворительной организации», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что благоустройством курганского стадиона «Локомотив», который местным властям подарили представители РЖД, займется московская компания. Стоимость контракта составит около 67 миллионов рублей. Вместо трибун на стадионе планируют установить туалеты, раздевалки и место для проката спортинвентаря.

В Кургане на стадионе «Локомотив» приступили к сносу трибун Фото: администрация города Кургана

Подрядчиком выступает московская компания ООО «Билдинг Технолоджис» Фото: администрация города Кургана

Вместо трибун на стадионе планируют установить туалеты, раздевалки и место для проката спортинвентаря Фото: администрация города Кургана

Стадион планируют превратить в спортивно-рекреационный парк Фото: администрация города Кургана