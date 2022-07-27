Делегация из Кореи приехала помочь Тюмени

28 июля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

С деловым визитом представители Республики Корея приехали 28 июля 2022 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU Представители крупной корейской IT-компании Korea Telecom посетили Тюмень с целью расширения партнерских отношений. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Руслан Кухарук. «Руководитель корейской делегации, исполнительный советник компании „КЕЙТИ РУС“ Ю Ван Ренг презентовал ряд проектов, которые могут быть интегрированы в городскую среду. Среди них — внедрение умных автоматизированных парковочных систем, создание инновационного медицинского центра с современной лабораторной диагностикой, позволяющей провести комплексное обследование организма», — поделился мэр Тюмени. Руслан Кухарук подчеркнул, что регион заинтересован в расширении сети медицинских учреждений не только посредством муниципальных и государственных клиник, но и предприятий, построенными с помощью финансирования инвесторов. Корейские технологии пригодятся также при реализации проекта, связанного с платным парковочным пространством. «Мы готовы рассмотреть возможность применения технологий, которые предложили коллеги из Республики Корея, если они будут направлены на упрощение процесса и создание комфортных условий для всех участников дорожного движения», — дополнил Руслан Кухарук. Были предложены технологии, которые позволяют автоматически распознавать автомобильные номера, исключить участие сотрудников, а также обрабатывать большой объем информации для выстраивания необходимых алгоритмов.

Представители крупной корейской IT-компании Korea Telecom посетили Тюмень с целью расширения партнерских отношений. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Руслан Кухарук. «Руководитель корейской делегации, исполнительный советник компании „КЕЙТИ РУС“ Ю Ван Ренг презентовал ряд проектов, которые могут быть интегрированы в городскую среду. Среди них — внедрение умных автоматизированных парковочных систем, создание инновационного медицинского центра с современной лабораторной диагностикой, позволяющей провести комплексное обследование организма», — поделился мэр Тюмени. Руслан Кухарук подчеркнул, что регион заинтересован в расширении сети медицинских учреждений не только посредством муниципальных и государственных клиник, но и предприятий, построенными с помощью финансирования инвесторов. Корейские технологии пригодятся также при реализации проекта, связанного с платным парковочным пространством. «Мы готовы рассмотреть возможность применения технологий, которые предложили коллеги из Республики Корея, если они будут направлены на упрощение процесса и создание комфортных условий для всех участников дорожного движения», — дополнил Руслан Кухарук. Были предложены технологии, которые позволяют автоматически распознавать автомобильные номера, исключить участие сотрудников, а также обрабатывать большой объем информации для выстраивания необходимых алгоритмов.