Курганских врачей будут переучивать во время реформы больниц

В рамках больничной реформы курганских врачей переучат на узкопрофильных специалистов Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области займутся переобучением врачей, чтобы восполнить нехватку специалистов узких профилей. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения в ответ на запрос.

«В каждой медорганизации есть штатное расписание с необходимым количеством должностей. Исходя из этого руководитель учреждения будет принимать решение о том, чтобы направить имеющихся медицинских работников на переобучение, получение смежной специальности или повышение квалификации, а также о привлечении в медицинскую организацию недостающих специалистов», — говорится в ответе ведомства по вопросу переквалификации медиков на узких специалистов.

В департаменте отмечают, что переобучение в регионе проводится в соответствии с приказом Минздрава №707н. Также ведомство ориентируется на планы и учебные программы высших учебных заведений медицинской направленности.

В том числе, в департаменте готовятся повысить заработную плату медработникам за счет экономии на тендерах. «В регионе эффективно действует практика проведения совместных аукционов на закупку оборудования, транспорта, расходных материалов. За счет поставок большего объема поставщики нередко снижаются цену, что приводит к экономии бюджетных средств. Как следствие, деньги можно направить на текущую деятельность или на повышение заработной платы», — сообщают в ведомстве.

До этого URA.RU писало, что директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев нарисовал схему, как будут объединять врачей во время больничной реформы. Терапевтов планируют направлять на переобучение по узким профилям, в том числе на кардиологов.