Начало августа в Кургане будет холоднее, чем раньше

В 2022 году, в отличие от прошлого, ожидается, что в августе в Кургане температура воздуха не превысит +30 градусов. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ожидается, что максимальная температура воздуха в первую неделю августа будет ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Данная информация размещена на сайте сервиса «Яндекс. Погода».

«1 августа — +24 градуса. В 2021 [году] было — +30 градусов. <…> 5 августа — +23 градуса. В 2021 было — +33 градуса», — указано на сайте.

По данным, размещенным на сайте, самым жарким будет 14 августа — +25 градусов, а самая холодная дневная погода ожидается 31 августа — +19 градусов. На сайте сервиса Gismeteo указано, что теплее всего в Кургане будет 11 июля — +29 градусов, а самая холодная дневная погода прогнозируется 22 августа — +12 градусов. На сайте областного ЦГМС, на момент написания новости, прогноз погоды не был размещен.