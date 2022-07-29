Курганские АЗС вошли в ТОП-5 в стране по доступности бензина

Статистики сообщили о выгодном бензине на курганских заправках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область заняла четвертое место в еженедельном мониторинге средних цен на нефтепродукты. Данные опубликованы на сайте Росстата.

«Курганская область. Средняя потребительская цена на бензин автомобильный — 47,38 р.» — сообщает сводная статистика. Это четвертый показатель среди 85 регионов.

Дешевле бензин лишь в Республике Коми — 44,93 р., Алтайском крае — 46,07 р. и в Республике Марий Эл — 46,99 рубля за один литр. Данные были получены в период с 18 по 24 июля 2022 года. Самый дорогой бензин приходится покупать автомобилистам Магаданской области. Они платят в среднем 61,45 рубля. При этом средняя российская цена на бензин составляет 50,55 р.

Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС Курганской области находится в середине общенационального рейтинга и составляет 53,92 р. Это меньше среднероссийского ценника всего на 52 копейки.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские водители жаловались на качество бензина. В соцсети несколько человек негативно отозвались о качестве бензина на одном из сетевых АЗС области.