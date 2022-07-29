29 июля 2022

Курганские АЗС вошли в ТОП-5 в стране по доступности бензина

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Клипарт по теме АЗС. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Статистики сообщили о выгодном бензине на курганских заправках Фото:

Курганская область заняла четвертое место в еженедельном мониторинге средних цен на нефтепродукты. Данные опубликованы на сайте Росстата.

«Курганская область. Средняя потребительская цена на бензин автомобильный — 47,38 р.» — сообщает сводная статистика. Это четвертый показатель среди 85 регионов.

Дешевле бензин лишь в Республике Коми — 44,93 р., Алтайском крае — 46,07 р. и в Республике Марий Эл — 46,99 рубля за один литр. Данные были получены в период с 18 по 24 июля 2022 года. Самый дорогой бензин приходится покупать автомобилистам Магаданской области. Они платят в среднем 61,45 рубля. При этом средняя российская цена на бензин составляет 50,55 р.

Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС Курганской области находится в середине общенационального рейтинга и составляет 53,92 р. Это меньше среднероссийского ценника всего на 52 копейки.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские водители жаловались на качество бензина. В соцсети несколько человек негативно отозвались о качестве бензина на одном из сетевых АЗС области.

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Курганская область заняла четвертое место в еженедельном мониторинге средних цен на нефтепродукты. Данные опубликованы на сайте Росстата. «Курганская область. Средняя потребительская цена на бензин автомобильный — 47,38 р.» — сообщает сводная статистика. Это четвертый показатель среди 85 регионов. Дешевле бензин лишь в Республике Коми — 44,93 р., Алтайском крае — 46,07 р. и в Республике Марий Эл — 46,99 рубля за один литр. Данные были получены в период с 18 по 24 июля 2022 года. Самый дорогой бензин приходится покупать автомобилистам Магаданской области. Они платят в среднем 61,45 рубля. При этом средняя российская цена на бензин составляет 50,55 р. Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС Курганской области находится в середине общенационального рейтинга и составляет 53,92 р. Это меньше среднероссийского ценника всего на 52 копейки. Ранее URA.RU сообщало, что курганские водители жаловались на качество бензина. В соцсети несколько человек негативно отозвались о качестве бензина на одном из сетевых АЗС области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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